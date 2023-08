Antibiotice SA (simbol ATB) a remis Bursei de Valori Bucuresti, in data de 14 august 2023, raportul administratorilor si opinia auditorului cu privire la situatiile financiare interimare la data de 30.06.2023. Rezultatele, in acord cu planul de afaceri The Future Together elaborat pentru perioada 2023-2030, indica cresteri sanatoase si sustenabile determinate de noile strategii de maximizare a randamentelor si consolidare a afacerii pe plan intern si international.Antibiotice in primul ... citeste toata stirea