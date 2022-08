Afacerile companiei Antibiotice SA in primul semestru 2022 au depasit perioada similara a anului 2021

Antibiotice SA (simbol ATB) a remis Bursei de Valori Bucuresti, in data de 16 august 2022, raportul cuprinzand rezultatele economico-financiare aferente semestrului I al anului 2022.Rezultatele arata cresteri sustenabile determinate de aplicarea consecventa a politicilor de maximizare a randamentelor si a strategiei de consolidare a afacerii atat pe plan international cat si in Romania, pana in 2030.Cresterea cu 54% a veniturilor din vanzariPietele internationale au revenit la perioada ... citeste toata stirea