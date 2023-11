Cateva firme din Iasi il pun la grea incercare pe Mos Nicolae. Mai sunt doar trei saptamani pana cand copiii cuminti se pot astepta sa gaseasca in ghete jucarii, iar cei obraznici, nuieluse. Aflata inca in faza de "gradinita", piata producatorilor de jucarii din Iasi se profileaza pe jocuri, jucarii si decoratiuni din lemn. Mos Nicolae s-ar putea sa nu mai gaseasca nuieluse disponibile, dar copiii au sanse mari sa se bucure de jocuri din lemn, produse 100% in Iasi, care par sa imbine ideile din ... citeste toata stirea