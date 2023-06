Discret, dar descurcaret: intr-un an, cele doua firme controlate de omul de afaceri Constantin Panainte, prin care face lucrari de demolare a constructiilor, au "un plus" de 11,5 mil. lei (cca 2,3 mil. euro). Mai exact, Deco Dem Natura si Napoli 33 au inregistrat in 2022 o cifra de afaceri totala de aproape 41,3 mil. lei (cca 8,42 mil. euro), fata de 29,8 mil. lei (cca 6 mil. euro) cu un an inainte.Totodata, profitul net obtinut anul trecut de Panainte prin cele doua firme a fost de 6,6 mil. ... citeste toata stirea