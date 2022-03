AFIN IFN SA, proiect de investitii sociale participativ, se pregateste de inregistrare (P)

Primul IFN cu capital privat dedicat exclusiv operatorilor economici cu impact social din Romania a mobilizat aproape integral capitalul necesar inregistrarii. 112 persoane - fizice si juridice - au decis deja sa intre in actionariatul AFIN IFN SA. In luna martie initiatorii AFIN vor organiza doua intalniri cu potentiali investitori sociali din Iasi (2 martie) si Bucuresti (10 martie).Initiatorul AFIN IFN SA este un consortiul format in principal din Fundatia "Alaturi de Voi" Romania si FEBEA ... citeste toata stirea