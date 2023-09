Odata cu inceperea scolii, mii de elevi din Iasi si-au inceput "naveta" intre scoala si "scoala de dupa scoala". In municipiul Iasi, in medie, 30-40% dintre copiii din clasele 0-4 sunt inscrisi la afterschool.Aprecierea vine din partea unor parinti, dar si din partea celor care organizeaza si ofera programe before- sau afterschool. Care sunt criteriile dupa care parintii aleg acest tip de program pentru copiii lor, cum sunt organizate orele de "scoala" de dupa scoala, cine le organizeaza si ... citeste toata stirea