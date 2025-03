Agresor sexual, adus la Iasi cu escorta internationala

In prima zi a lunii martie, o escortaE alcaE tuitaE din politEisEti din cadrul Centrului de Cooperare PolitEieneascaE InternatEionalaE sEi politEisEti din cadrul Biroului UrmaE riri IasEi au adus iE,n tEaraE un baE rbat acuzat ca a abuzat sexual un baietel.Barbatul, in varsta de 45 de ani, din IasEi, a fost dat in urmaE rire natEionala sEi internatEionala. El este acuzat de agresiune sexualaE asupra unui minor iE,n formaE continuataE sEi viol saE vaE,rsEit asupra unui minor iE,n formaE ... citește toată știrea