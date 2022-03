Agresorul tinerei in benzinarie la Iasi a fost retinut pentru 24 de ore VIDEO

Agresiunea s-a produs in seara zilei de 9 martie, la o benzinarie din Iasi, in momentul in care cateva zeci de masini se aflau la coada, asteptandu-si randul la pompa. Barbatul care a agresat o tanara in varsta de 22 de ani in timp ce se afla la coada la benzinarie a fost retinut pentru 24 de ore de catre politistii ieseni. "In baza probatoriului administrat in cauza, la aceeasi data, politistii au retinut barbatul pentru 24 de ore, acesta fiind introdus in Arestul IPJ Iasi. Astazi, 11 martie, ... citeste toata stirea