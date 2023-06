In aceasta saptamana incepe in instanta de judecata a treia runda a bataliei intre M.Chim, firma cunoscutului dezvoltator imobiliar Cristin Zamosteanu, si ieaeanul Tudor Andrei Carp, unul dintre sutele de clienti care si-au cumparat apartamente in blocurile construite de Zamosteanu. Aparent, miza este de 10.000 de euro, suma pretinsa de client, ranit in timp ce facea dus de tencuiala desprinsa din tavanul baii, la doar cateva luni dupa ce si-a cumparat un apartament intr-un bloc nou construit ... citeste toata stirea