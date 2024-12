Ai cumva o paturica?A venit iar perioada in care oamenii parca isi deschid mai bine sufletele inspre ajutor si fapte bune. Am putea spune ca profitam fara menajamente de aceasta situatie si organizam unul dintre cele mai iubite evenimente din Iasi si anume, "Ai cumva o paturica?"Multumim, Doamna! Multumim, Domnule! Asa ar trebui sa incepem pentru cei 17 ani de cand facem sa se intample lucruri marete pentru animalutele aflate in nevoie. Stim ca blana nu tine de cald cand viata lor depinde ... citește toată știrea