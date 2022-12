"Ai cumva o paturica?" Campanie pentru cainii nimanui din padocurile Iasului

Vin sarbatorile si pentru animalutele de la padocurile din Iasi. Puteti dona pentru acestea in cadrul evenimentului "Ai cumva o paturica?", care se desfasoara sambata, 17 decembrie 2022, in intervalul orar 13:00-15:00, in Parcarea Centrului Comercial Felicia din Iasi.Evenimentul este organizat anual pentru a veni in sprijinul padocurilor fara posibilitati din Iasi si din jurul orasului. Are ca scop strangerea de alimente, paturi, haine vechi, recipiente pentru mancare si apa, paturi ... citeste toata stirea