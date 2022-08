Ai ganduri de insuratoare sau maritis? Cursuri pentru logodnici, organizate in Dieceza catolica de Iasi

Tinerele cupluri din Dieceza de Iasi care vor sa se casatoreasca au sansa de a urma cursuri pentru logodnici, organizate de Oficiul pentru Pastoratia Familiei din cadrul Episcopiei Romano-Catolice din Iasi. Unul dintre acestea a avut deja loc sambata, 13 august, la Centrul "Gaudium et Spes" de la Traian, judetul Neamt, fiind inca doua programate in acelasi loc pe 27 august si 24 septembrie.Cursurile de formare umana pentru logodnici, asa cum sunt denumite, erau menite sa fie organizate in ... citeste toata stirea