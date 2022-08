Ai loc pentru masina? 200 de locuri de parcare, scoase la licitatie

Primaria va organiza, in prima jumatate a lunii august, mai multe licitatii pentru inchirierea de locuri in parcari de resedinta. Potrivit anunturilor publicate pe site-ul municipalitatii, sunt disponibile peste 200 de locuri in diverse zone ale orasului, atat in Centru, cat si in cartiere periferice.Printre acestea se numara 95 de locuri care vor face obiectul unei proceduri pe 9 august: locurile sunt disponibile in parcarea de resedinta aferenta blocurilor ANL, de pe bld. Chimiei. La ... citeste toata stirea