"Aici, Cinema Ateneu", o noua identitate pentru cinefili

Luna martie aduce un suflu nou la Cinema Ateneu, odata cu lansarea campaniei de refresh & rebranding. Aceasta vizeaza modernizarea identitatii vizuale si adaptarea la preferintele actuale ale publicului. Initiativa a inceput inca din luna februarie, prin distribuirea de materiale informative, programe saptamanale, afise si flyere in cafenelele si spatiile partenere din Iasi.Cu o experienta de 8 ani in peisajul cultural iesean, Cinema Ateneu si-a castigat un loc important in preferintele ... citește toată știrea