AJOFM a dat de munca la peste 7.800 de ieseni, anul trecut

* la 1 ianuarie 2022, in judetul Iasi se mai inregistrau doar 7.987 persoane aflate in cautarea unui loc de munca, iar rata somajului a scazut la 2,68%In urma serviciilor de mediere si ca urmare a aplicarii masurilor de stimulare din partea AJOFM, in anul 2021 au fost ocupate pe piata fortei de munca 7.801 de persoane. Adica, aproximativ 68% din cele 11.482 de persoane care au beneficiat de servicii specializate de ocupare (mediere si consiliere). Masurile de mediere a muncii, informare si ... citeste toata stirea