Ajunge cu experimentele educationale pe copiii nostri! (P)

O modificare majora facuta de Ministerul Educatiei Nationale la structura anului scolar a provocat deja valuri de nemultumiri. Incepand cu anul scolar 2022-2023 se va trece la un nou sistem in care, in loc de semester, vor exista 5 module de invatare, care vor alterna cu cinci vacante. Mai mult, ministerul condus de Sorin Cimpeanu vrea si ca tezele sa dispara si sa existe doua evaluari standardizate, la inceputul si la finalul anului scolar. Problema consta in faptul ca nu a fost luata in ... citeste toata stirea