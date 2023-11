Intr-o lume adesea lipsita de compasiune,e nevoie sa invatamsa privim adanc in inimile celor care lupta cu greutati neimaginabile.Efremie este un baietel de sapte ani, un adevarat luptator, care a fost pus in fata unei provocari uriase - epilepsiasio intarziere severa in dezvoltareEl traieste alaturi de mama sa si cei trei frati, fiind cel mai mic dintre ei. O adevarata tragedie i-a lovit in urma cutreiani, cand tatal lor amuritsubit.Copiii au ramasin grija mamei caretrebuie sa ... citeste toata stirea