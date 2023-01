Al doilea supermarket Lidl intr-o comuna din judetul Iasi. Tranzactie de un milion de euro

Retailerul Lidl ar urma sa deschida in curand un nou magazin. De data aceasta nu in Iasi sau alt oras din judet, ci in comuna Miroslava. Supermarketul de aici va fi al doilea pe care Lidl in deschide la Iasi in afara unui oras, dupa cel de la Lunca Cetatuii, comuna Ciurea.Noul supermarket va fi construit pe terenul unde se afla si hale de productie ale grupului de firme Conex. Amplasamentul este pe soseaua Iasi-Voinesti, pe partea dreapta a drumului, la intersectia strazilor Constantin Langa ... citeste toata stirea