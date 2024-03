"AL MEU. Si handicapul, Si locul de parcare" - Campanie privind drepturile persoanelor cu handicap, desfasurata la Iasi

* potrivit datelor oficiale, in judetul Iasi traiesc 32.176 de persoane cu dizabilitati, dintre care 3.459 copii * pentru acestia, dreptul de a avea locuri de parcare rezervate la intrarea in institutiile publice nu reprezinta un moft, ci o necesitateIn perioada 1 martie - 13 mai, la Iasi se deruleza campania "AL MEU. Si handicapul, Si locul de parcare", care are ca scop constientizarea in randul populatiei a dreptului persoanelor cu dizabilitati de a avea locuri de parcare speciale in ... citește toată știrea