Al patrulea transplant renal din acest an - un tata si-a salvat fiul

In Compartimentul de Transplant de la Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" a fost efectuat al patrulea transplant renal din acest an. Tatal, in varsta de 42 de ani, a donat un rinichi fiului sau de 17 ani. Baiatul facea dializa de patru ani la Spitalul Clinic de Urgente pentru Copii "Sf. Maria" din Iasi, dupa ce a fost diagnosticat cu o afectiune urologica care a dus la o complicatie: nefropatie de reflux cu insuficienta renala cronica in stadiu terminal."Starea este foarte buna, copilul se ... citeste toata stirea