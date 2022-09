Al treilea an al Grupului Leier alaturi de pilotul Razvan Nechifor, in Campionatul National de Raliuri si in etapa Raliul Iasului: Pilotul a urcat pe podium (P)

Grupul Leier este alaturi de pilotul iesean Razvan Nechifor in toate etapele Campionatului National de Raliuri, inclusiv in etapa Raliul Iasului, fiind principalul partener al acestuia.Al treilea an consecutiv, Grupul Leier sustine activitatea de pilotaj, dupa ce in 2021, Razvan Nechifor a obtinut un rezultat remarcabil, devenind astfel, in premiera, campion national la clasa NAT 11."Proiectul alaturi de Leier a inceput in anul 2020, in toamna, principalul partener care este si in 2022 ... citeste toata stirea