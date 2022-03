Al treilea contract de lucrari semnat in megaproiectul ApaVital

A fost adjudecat un lot din cel mai mare pachet scos la licitatie pana acumContractul pentru Lotul 1 de lucrari, parte din contractul de executie IS CL-02 - Extinderea sistemului de apa si canalizare in Zona Metropolitana a municipiului Iasi - zona Sud, a fost semnat ieri de ApaVital SA cu Conest SA. Este cel mai mare pachet de lucrari dintre cele scoase la licitatie in cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Iasi, in perioada 2014-2020", ... citeste toata stirea