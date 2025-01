Alcoolemie record, inregistrata la un barbat la UPU

La Spitalul "Sfantul Spiridon" din Iasi a fost semnalat cel mai grav caz de alcoolemie de pana acum.Este vorba despre un barbat de 40 de ani care avea o alcoolemie de aproape 970 mg / dl in sange, dupa cum a declarat coordonatorul Unitatii de Primire a Urgentelor, medicul Diana Cimpoesu.Starea acestuia a fost extrem de grava, ajungand in coma etanolica.Diana Cimpoesu a precizat ca respectivul barbat a mai fost cu o seara inainte in UPU fiind internat tot pentru etilism, dar forma usoara. ... citește toată știrea