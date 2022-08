Alcoolicii au luat cu asalt Spitalul Socola

In cadrul Institutul de Psihiatrie "Socola" Iasi s-a inregistrat, in ultimii ani, o crestere a internarilor pentru tulburari asociate consumului de alcool. Astfel, in anul 2020 s-au evaluat clinico-terapeutic 1.551 pacienti, in anul 2021 au fost inregistrati si evaluati 1.691 pacienti, iar de la inceputul anului sunt deja inregistrati 1.424 pacienti cu astfel de tulburari.La Camera de Garda a Institutului de Psihiatrie Socola, 50-60% dintre pacientii adusi in intervalul de urgente medicale au ... citeste toata stirea