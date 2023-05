Zi de alegeri pentru cei 811 avocati, membri ai Baroului Iasi, care isi vor desemna maine, 3 mai, decanul Baroului Iasi si reprezentantii in Consiliul Baroului, Comisia de Cenzori si Comisia de Disciplina. Pentru cea mai inalta functie din Barou, desi una onorifica, lupta se da intre cinci avocati renumiti in Iasi. Cine sunt candidatii pentru functia de decan si cum pledeaza in fata "juriului" care ii va desemna sau nu castigatori, aflati din acest articol. I-am rugat pe toti cinci sa raspunda ... citeste toata stirea