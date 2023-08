Universitatile din Iasi se pregatesc sa intre, din septembrie, in febra alegerilor, implinindu-se patru ani de la momentul desemnarii actualelor conduceri in 2020. Ultimele sase luni au fost, istoric, momentul aliantelor, candidaturilor-surpriza si a campaniilor electorale incepute in institutiile de invatamant superior, chiar daca in mod oficial campania se deschide cu o luna inainte de clipa votului. Daca se va respecta calendarul din urma cu patru ani, care a fost similar si in urma cu opt ... citeste toata stirea