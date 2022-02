Alexandru Muraru, despre protestul AUR de duminica: Este parte a razboiului hibrid in Europa de Vest si Romania

Liderul PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, sustine ca mitingul AUR programat duminica la Bucuresti este "parte a razboiului hibrid al Rusiei in Europa de Est si Romania", el acuzand AUR ca este instrumentul de propaganda pentru a transmite mesajele Kremlinului.Liberalul Alexandru Muraru afirma, sambata, intr-un comunicat de presa, ca in timp ce in capitalele europene oamenii ies in strada pentru a protesta impotriva razboiului pornit de Federatia Rusa in Ucraina, in Romania "partidul ... citeste toata stirea