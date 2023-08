Presedintele PNL Iasi, Alexandru Muraru, i-a cerut ministrului Sanatatii, Alexandru Rafila, sa-l demita pe directorul Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Spiridon" Iasi deoarece nu ar avea pregatire in domeniul medical.In acelasi timp, Muraru ii acuza pe social-democrati ca nu au fost capabili sa puna in functii de conducere profesionisti "care sa nu fie pile de partid". Alexandru Muraru a criticat, printr-un comunicat de presa, numirile in conducerile spitalelor a unor oameni care nu au ... citeste toata stirea