Alexandru Muraru: Realizarea A7 si A8, prioritate pentru parlamentarii PNL Iasi si administratia liberala a judetului Iasi (P)

Am spus mereu ca orice metru de autostrada construit in Iasi, respectiv in Moldova, este un castig pentru noi. Sunt la fel de interesat de evolutia ambelor autostrazi care deservesc interesele regiunii Moldovei, respectiv A7 si A8 si particip in mod regulat la sedintele de progres organizate de CNAIR.Poate cea mai buna veste a acestor ultime zile vine de la Guvernul condus de premierul Nicolae Ionel Ciuca, care urmeaza sa aprobe indicatorii tehnico-economici ai Autostrazii A7 Bacau - Pascani. ... citeste toata stirea