Alexandru Muraru, seful PNL Iasi, pe locul 18 pe lista comuna PNL-PSD pentru Parlamentul European

O discutie a avut loc in cadrul Coalitiei PNL-PSD, luni, 25 martie, si in privinta listei la europarlamentare, care a ramas fara candidatul de pe locul 1, dupa ce sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Ramona Chiriac, care deschidea initial lista aliantei PSD-PNL, a anuntat joi ca s-a retras, scrie hotnews.roLiderii coalitiei au stabilit ca primul loc pe lista comuna de la alegerile europarlamentare sa fie ocupat de Mihai Tudose. Europarlamentarul PSD va face campanie impreuna cu