Alexe, critici la adresa sefilor PNL: Minusurile guvernarii liberale de la Iasi se datoreaza guvernarii liberale de la Bucuresti

Seful Consiliului Judetean reproseaza Guvernului Ciuca intarzierea alocarii banilor din PNRR si Programul "Anghel Saligny"."Daca am avea regrete in ce priveste implementarea proiectelor asumate de catre CJ, singurele minusuri le-as putea da celor care au implicare guvernamentala. Astazi, nu din cauza Consiliului Judetean nu avem PNRR in implementare. La fel cred ca s-a intarziat nepermis de mult implementarea Programului National de Dezvoltare *Anghel Saligny*. Sunt bani de care judetul ... citeste toata stirea