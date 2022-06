Alexe, la judecata in dosarul "Tabla". Inalta Curte va decide. El neaga tot

Presedintele Consiliului Judetean ajunge in fata judecatorilor. Dupa o ancheta desfasurata pe parcursul unui an si jumatate, Costel Alexe a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru luare de mita si instigare la delapidare. Alaturi de acesta, va fi judecat, pentru dare de mita, delapidare si fals in inscrisuri sub semnatura privata si fostul director al combinatului Liberty Galati, Bogdan Grecu, alaturi de doua subordonate.Costel Alexe este acuzat ca in aprilie 2020, pe cand indeplinea ... citeste toata stirea