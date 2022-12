"Alexia are doi ingeri: fratiorul ei si doamna doctor Sidonia Susanu"

Tatal Alexiei, fata care a ajuns cu bratele amputate dupa un grav accident de circulatie, a postat un mesaj de multumire pentru medicul care a condus operatia maraton a fiicei sale. Barbatul spune ca fata lui are acum doi ingeri.Fara a folosi cuvinte deloc mari, tatal copilei care acum are sansa la o viata normala, spune ca medicul Sidonia Susanu este un inger printre oameni.Alexia a fost supusa unei operatii de 20 de ore. In urma ... citeste toata stirea