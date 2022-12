Alexia, fata careia i-au fost replantate bratele, va face Revelionul acasa. Azi a fost externata

Alexia, fata cu bratele amputate in accidentul de la Pascani din urma cu doua saptamani, a fost externata azi de la Spitalul Sf. Maria din Iasi.Reamintim ca medicii au reusit in mod aproape miraculos sa-i replanteze bratele dupa o operatie care a durat peste 20 de ore.CITESTE SI: VIDEO - Imagini emotionante cu Alexia, fata cu bratele amputate in accidentul de la PascaniVezi mai jos postarea de astazi a doctorului Sidonia Susanu."Dragi prieteni,Va multumim tuturor pentru sustinerea ... citeste toata stirea