Alimente pastrate in conditii insalubre, in magazinele din Iasi

Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Iasi a amendat cu 148.000 de lei mai multe magazine din Iasi care nu respectau conditiile de pastrare si vanzare a alimentelor. Inspectorii au gasit, in urma controalelor tematice efectuate in ultima perioada, mizerie si alimente pastrate in conditii necorespunzatoare. Actiunile s-au desfasurat in perioada aprilie - iunie, atat in mediul rural, cat si in mediul urban.Tot in cadrul controalelor au mai fost identificate si unitati care ... citeste toata stirea