Alte 1.103 persoane din judetul Iasi s-au infectat cu COVID in ultimele 24 de ore

In Iasi au fost depistate in ultimele 24 de ore inca 1.103 persoane care s-au infectat cu noul coronavirus, arata datele publicate de catre Grupul de Comunicare Strategica. In urma cu o zi in judet au fost inregistrate alte 1.319 cazuri de COVID.La nivel national, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 30.168 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), cu 1.556 mai putin decat in ziua anterioara. 3.222 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti ... citeste toata stirea