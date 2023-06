Daca, in 2021, un leu din cinci cheltuiti mergea la obiectivele de investitii, anul trecut proportia a fost mult mai mica. Alte administratii locale din tara au alocat chiar mai mult de jumatate din bugetele de cheltuieli pentru acest capitol: dezvoltarea.Anul trecut nu a iesit cu nimic in evidenta pentru administratia ieseana in comparatie cu cei dinainte. Poate cu un pas inapoi in ceea ce priveste investitiile preconizate. Intre celelalte administratii judetene, CJ si-a pastrat locul in Top ... citeste toata stirea