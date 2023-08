In calitate de Presedinte al Partidului National Liberal Iasi, aduc in atentia publica o situatie grava care afecteaza integritatea si buna functionare a administratiei publice locale.Corpul de Control al MAI confirma: Prefectul Bogdan Cojocaru a incalcat legea!La scurt timp dupa ce am sesizat oficial Ministerul Afacerilor Interne (MAI) cu privire la actele de incalcare a legii savarsite de prefectul politic Bogdan Cojocaru, Corpul de Control al MAI i-a solicitat acestuia sa isi respecte ... citeste toata stirea