Trenul metropolitan este un proiect despre care se vorbeste de mai multi ani la Iasi si care ar putea sa descongestioneze orasul si zona metropolitana, macar in parte. In ultima vreme, CFR Calatori a tatonat terenul, introducand curse suplimentare intre Ciurea si Iasi, extinse in prezent de la Scanteia pana in municipiu. Insa ele trebuie sa fie mai dese, cel putin una la jumatate de ora - cum este acum autobuzul 50 care merge de la Gara la Aeroport.Apelurile de proiecte sunt deja deschise si ... citeste toata stirea