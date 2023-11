Vine iarna, cu frigul ei, casele le sunt neincalzite * n-au lemne pentru foc, nici vreo sursa de venit * in inchisoare, beneficiaza de tot confortul, caldura, lumina, mancare, dus, televizor * au preferat sa ramana dupa gratiiIonut, Ionel si Carmen au fost condamnati pentru furt, in vara lui 2022. Barbatii au luat cu executare si au ajuns in Penitenciarul Slobozia. Femeia s-a ales doar cu suspendaresi obligatia de a da cu matura prin curtea primariei din Lungani.Avand o indelungata relatie ... citeste toata stirea