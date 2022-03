Amantul gelos a furat trei saci cu grau, unul cu cartofi si altul cu nuci

* in prealabil, a batut tatal femeii cu borcanul in cap * la interogatoriu, n-a recunoscut sustragerea cartofilor si nucilor, dar si-a asumat rapirea unor rateDupa ce sotul a plecat la munca in Belgia, Angela O. din Mosna a avut proasta inspiratie sa inceapa o relatie extraconjugala cu consateanul Danut A. Cele doua fiice minore ale femeii n-au constituit un impediment in calea idilei. Nici faptul ca locuia in casa parinteasca. Romantismele n-au durat mult, doar un an si ceva, pana la ... citeste toata stirea