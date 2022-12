Amanunte inedite despre drama Alexiei si Elenei, alaturi de colegii si profesorii lor. Cum s-a rasturnat autocarul si cum au fost "replantate" mainile fetei?

Un accident grav a avut loc intr-o curba din zona Valea Seaca, aproape de Pascani. Soferul unui autocar care mergea de la Botosani catre Ialomita, si in care se aflau 33 de persoane, s-a rasturnat in noaptea de vineri spre sambata, cu putin timp inainte de ora 24. In autocar se aflau tineri care faceau parte din Ansamblul folcloric din Curtesti, judetul Botosani.Doua adolescente au suferit rani grave, dintre care uneia i-au fost amputate cele doua maini, dar medicii din Iasi au reusit sa i le ... citeste toata stirea