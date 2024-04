Amatorii de droguri de la festivaluri raman 11 ani fara principalul furnizor: "Capcanescu" pleaca la mititica

Petrecaretii de la festivalurile de muzica electronica au ramas fara unul dintre principalii furnizori de droguri. Poreclit "Capcanescu", Costel Eduard Ionita a fost condamnat definitiv la aproape 11 ani de inchisoare.Lunga perioada in care Ionita a vandut droguri in "backstage" a cantarit mai putin in decizia judecatorilor decat o singura incercare dovedita de a introduce marfa in tara. Legea pedepseste mai sever aducerea de droguri in Romania decat vanzarea lor catre clienti.Statea numai ... citește toată știrea