Ambasadorul Suediei vine la Centrul Star of Hope Iasi

Joi, 25 august 2022, incepand cu ora 13, Centrul Star of Hope Iasi va primi vizita Excelentei Sale, dna Therese Hyden, Ambasador al Regatului Suediei la Bucuresti, sustinatoare a cauzei persoanelor cu dizabilitati.Spre deosebire de precedentele vizite la acest Centru, recunoscut fiind parteneriatul longeviv al Fundatiei Star of Hope Romania cu Ambasada Suediei in Romania, de data aceasta, Therese Hyden va vizita si Centrul pentru Refugiati Star of Hope Iasi, care ofera servicii de cazare si ... citeste toata stirea