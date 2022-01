Amenda data cu picioarele de Politia locala. Salubris este de vina, clientii platesc!

Angajatii municipalitatii reusesc sa-si dea singuri cu stangu-n dreptul. O firma care detine un local in centrul Iasului a solicitat Salubris sa ridice contra cost deseurile rezultate din reamenajarea spatiului, platind chiar in avans. Salubris nu a venit, dar au venit inspectorii Primariei care au aplicat o amenda pentru deseurile ramase in cale. Nici macar nu au nimerit firma, amendand o alta, care avea acelasi administrator.La inceputul anului trecut, "Carciuma Veche" si-a mutat sediul de ... citeste toata stirea