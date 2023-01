Amenda de 100.000 lei la o terasa de fite din Copou, din cauza aglomeratiei. Plus 60 de zile inchisa complet

Pompierii au luat la ochi terasa "Time Out" din Copou. In timpul unui control efectuat pe 13 noiembrie, in intervalul 1.40-4.00, reprezentantii Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta au constatat ca nu au nici unde arunca un ac.In spatiul de 363 mp se aflau 374 de oameni. Or, autorizatia de securitate la incendiu emisa in 2016 permitea un numar maxim de utilizatori de 198 de persoane. Legea permite o depasire cu cel mult 10% a numarului de persoane prevazut in autorizatia de ... citeste toata stirea