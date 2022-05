Amenda de 12.000 lei la o pravalie sateasca: nu avea sistem de televiziune cu circuit inchis pentru paza

Lipsa de intelegere a spiritului legii de care a dat dovada politistul prea zelos s-a infruntat insa in instanta cu viziunea mai intelegatoare a judecatorilor. Patroana din satul cu 700 de suflete a avut astfel noroc, in cele din urma, si a scapat de amenda cat profitul pe ani multi, si mult mai mult decat valoarea intregii marfi din magazin.Un politist nervos a tratat un simplu magazin satesc ca pe Banca Angliei. O lunga lista de nereguli in privinta securitatii au dus la doua amenzi, in ... citeste toata stirea