Amenda de 20.000 lei pentru un sofer, in urma unei parcari neregulamentare langa Judecatorie. A iesit cu bataie

Dupa ce a parcat aiurea, blocand alta masina, un sofer a sarit la bataie atunci cand autoturismul i-a fost atins de un altul, care incerca sa iasa. Soferul agresat a ajuns la Spitalul de Neurochirurgie. Batausul a scapat cu o amenda penala, dar in apel s-ar putea constata prescrierea raspunderii penale.Vlad Popa a fost acuzat de procurorii Parchetului de pe langa Judecatorie de lovirea unui alt sofer, in februarie 2016. Popa isi parcase masina Toyota Auris in spatele Judecatoriei, ... citeste toata stirea