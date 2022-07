Amenda penala cu orice pret, pentru o fapta banala! Cum se invarte justitia ieseana in cerc pe banii contribuabililor?

Un barbat din Republica Moldova este rechemat in judecata, intr-un proces cu Inspectoratul de Politie Judetean Iasi, pentru o distrugere produsa tocmai in 2018, si evaluata la 900 de lei. Asta in conditiile in care acesta a achitat si prejudiciul, iar Judecatoria Iasi a decis anul trecut renuntarea la aplicarea pedepsei.Judecatorii au apreciat atunci ca "aplicarea unei pedepse nu este oportuna, din cauza consecintelor pe care le-ar putea avea asupra inculpatului inscrierea in cazier a unei ... citeste toata stirea