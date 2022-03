Amenda pentru Consiliul Judetean, care a taiat 500 de copaci de pe marginea drumului

Consililul Judetean este nemultumit ca a fost amendat cu 50.000 de lei pentru taierea a 524 de copaci in zona Rediu, aflati pe marginea DJ282.Un copac taiat de pe marginea drumului costa 100 de lei. Consiliul Judetean a scapat ieftin dupa scandalul provocat de taierea a peste 500 de copaci in zona Rediu, de pe marginea drumului judetean Iasi - Suceava. Garda Nationala de Mediu a aplicat o amenda de 50.000 lei, mentinuta de Judecatorie. CJ spera totusi sa scape de amenda in fata Tribunalului. ... citeste toata stirea